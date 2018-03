Polizei fahndet nach Schmierfinken

Die Hauswand eines Anwesens in der Scheßlitzer Ortsstraße Altenbach besprühten unbekannte Täter in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert. Wer hat verdächtige Personen zur fraglichen Zeit beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol