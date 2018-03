Polizei fahndet nach Reifenstecher

Zeugen hatten am Donnerstag gegen 19.48 Uhr auf der Rückseite des Parkplatzes eines Möbelhauses in der Hirschaider Industriestraße einen Mann beobachtet, wie dieser an einem Muldenkipper die Reifen zerstach. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Bei dem Täter handelt es sich um einen circa 30 Jahre alten Mann, circa 180 cm groß, kräftige Statur, osteuropäisches Aussehen, Kinnbart. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Wem ist der Mann noch aufgefallen? Zeugen setzen sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 in Verbindung.