Polizei erwischt Betrunkenen

Beamte der Polizei Neustadt kontrollierten am Dienstagvormittag in der Rothenhofer Straße einen Autofahrer. Der 54-jährige Rödentaler am Steuer roch deutlich nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte 1,06 Promille an. Den Mann erwartet ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. pol