Polizei erwischt Baumarktdieb

Einen nicht alltäglichen Erfolg konnten Beamte der Polizeiinspektion Bad Neustadt am Freitagnachmittag verbuchen. Im Fahrzeug eines 55-Jährigen konnte in präparierten Verstecken eine Vielzahl von Diebesgut aus Baumärkten sichergestellt werden.

Nachdem sich der Mann am Freitagnachmittag verdächtig in einem Bad Neustadter Baumarkt verhalten hatte und dann geflüchtet war, konnte er im Rahmen einen Fahndung in Bad Neustadt festgestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs wurden in einem speziell hierfür präparierten Haushaltsgroßgerät zahlreiche neuwertige Elektrowerkzeuge und andere hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 7000 Euro gefunden und sichergestellt. Außerdem wies der Pkw einen doppelten Fahrzeugboden auf, in dem sich ebenfalls Diebesgut befand.

Der Fahrzeugbesitzer konnte mit mehreren Diebstählen aus Baumärkten in Bad Neustadt, Gemünden am Main und Frammersbach in Verbindung gebracht werden. Aufgrund der Menge des Diebesgutes muss von weiteren Tatorten ausgegangen werden.

Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der 55-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt am Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Dieser ordnete wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. pol