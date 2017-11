Polizei entdeckt Drogen im Rucksack

Bei einer Personenkontrolle durchsuchten Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels am Montagabend einen 20-Jährigen. In seinem Rucksack fanden sie Marihuana, Haschisch und Dolden, woraufhin der junge Mann gestand, dass die gefundenen Drogen ihm gehören. In der Wohnung konnten keine weiteren Betäubungsmittel gefunden werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. pol