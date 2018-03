Polizei deckt Drogenfahrt auf

Eine Polizeibeamtin der Bereitschaftspolizei Nürnberg hat während ihrer Heimfahrt vom Dienstort einen Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der Autobahn 9 bei Weidensees festgestellt. Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth hielt das Auto am Parkplatz Sophienberg zu einer Kontrolle an. Am Steuer des VW Passat befand sich ein 20-jähriger Pole, welcher nach Ansicht der kontrollierenden Beamten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Fahrer räumte ein, erst kürzlich einen Joint konsumiert zu haben. Für die Durchsuchung des Autos wurde ein Rauschgifthund aus Bayreuth angefordert, welcher eine geringe Menge Marihuana im Auto aufstöberte. Das Rauschgift wurde sichergestellt, die Weiterfahrt für mindestens 24 Stunden untersagt und der Pole angezeigt.