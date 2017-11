Polizei bittet Fahrer, sich zu melden

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits vergangenen Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Kreuzungsbereich Kaspar-Schulz-Straße/Hallstadter Straße ereignet hatte. Eine 25-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von der Kaspar-Schulz-Straße geradeaus in die Dürrseestraße fahren, als sie im Kreuzungsbereich von einem in gleiche Richtung fahrenden Pkw überholt und hierbei touchiert wurde. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines Pkw, der zum Unfallzeitpunkt von der Dürrseestraße nach links in Richtung Hallstadt abgebogen ist, weil dieser möglicherweise wichtige Angaben zum Unfallhergang machen kann. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen.