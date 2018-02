Polizei appelliert: Auto stehen lassen

Der Fasching geht jetzt in seine Endphase. Die Polizei führt aus diesem Grund verstärkt Verkehrskontrollen durch. Schon an den vergangenenen Wochenenden kontrollierte die Polizei überdurchschnittlich viele Autofahrer. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass ein großer Anteil unter Alkoholeinfluss stand, teilt die Polizei mit. Sie rät daher eindringlich, beim Konsum von Alkohol das Auto stehen zu lassen.

Ein alkoholisierter Autofahrer stelle immer eine Gefahr für sich und andere Verkehrsteilnehmer dar. Auch wer bei geringem Alkoholkonsum ein Kraftfahrzeug führt, könne die Fahrerlaubnis verlieren. Bereits bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,3 Promille in Verbindung mit der Gefährdung oder Schädigung anderer Verkehrsteilnehmer ist die Fahrerlaubnis in Gefahr, so die Polizei.

Für Führerscheinneulinge während der zweijährigen Probezeit und für alle Fahrer unter 21 Jahren gilt generell die Null-Promille-Grenze. Deshalb rät die Polizei: Kümmern Sie sich schon vor Beginn der Feierlichkeit um eine Abholmöglichkeit. Bestimmen Sie spätestens zu Beginn einer Veranstaltung in der Gruppe eine Person, die alkoholfrei bleibt und sich und die Anderen sicher nach Hause bringt. Benutzen Sie für die Heimfahrt vom Veranstaltungsort öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi. Sorgen Sie notfalls für eine Übernachtungsmöglichkeit im Umfeld der Veranstaltungsörtlichkeit.

Allein zwischen dem 26. und dem 29. Januar wurden in Mittelfranken mehr als 40 Verkehrsteilnehmer wegen unzulässiger Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss beanstandet. Elf Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurden eingeleitet. pol