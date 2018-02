Politischer Dämmerschoppen

Zum politischen Dämmerschoppen mit Landtagsvizepräsidentin Inge Aures und dem Selbitzer Landtagsabgeordneten Klaus Adelt lädt der SPD-Ortsverein Ludwigschorgast am Montag, 29. Januar, um 19 Uhr in den Gasthof Schicker ein. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Themen der Landespolitik und ein Bericht vom SPD-Parteitag in Bonn. Gäste sind herzlich willkommen. tb