Pokale in Weißenbrunn

Erfolgreich haben die Kunstradfahrer der Concordia Hallstadt beim Bezirkspokal in Weißenbrunn abgeschnitten. Mit Fleiß und Ausdauer hatten sich die Hallstadter Talente vorbereitet, Pokale und Medaillen waren ihr Lohn.

Nachfolgend die einzelnen Platzierungen, Einer U11 weiblich: 3. Evelyn Dalibor; Einer U11 männlich: 1. Lukas Sikora; Einer U 13 weiblich: 3. Lea Förster; Einer U 15 weiblich: 1. Natascha Dietz, 3. Bettina Mehnert, 4. Julia Rath; Einer U19-Juniorinnen: 2. Anja Rath; Zweier Schülerinnen: 1. Natascha Dietz/Julia Rath; Zweier Juniorinnen: 1. Anja Rath/Lea Förster

Ein kleines Schaufahren zeigen die Hallstadter am Samstag, 18. November, beim "Tag des Sports" in der Brose-Arena. Es besteht dabei die Möglichkeit für Kinder und Erwachsene, das Kunstradfahren auszuprobieren. red