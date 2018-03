Pogo-Rock im Domino

Am Freitag, 23. März, spielen die einzigartigen "Die Skeptiker" im Coburger Jugendzentrum "Domino". Im Herbst 1986 gründete Eugen Balanskat eine Band, die nachhaltig die deutsche Punkszene prägen sollte. Spätestens mit ihrem Album "Sauerei" erspielten sich "Die Skeptiker" Kultstatus weit über die gefallenen Grenzen des wilden Ostens hinaus.Es gelang Balanskat den Zeitgeist der Wendezeit und das Lebensgefühl der Straße so authentisch in Worte zu formen, dass auch die Nachfolgealben "Schwarze Boten" und Stahlvogelkrieger" zu Meilensteinen des deutschen Pogo-Rock wurden. Vor allem ihre mitreißende Bühnenenergie brachte der Band spätestens ab Mitte der Neunziger bundesweit auch außerhalb der Szene Anerkennung.Dass sie auch heutzutage den guten alten Zeiten in nichts nachstehen, zeigt ihr neues Album "Kein Weg zu weit". Im Rahmen ihrer Tour zur neuen Platte ist es dem Verein "Monsters of Rodeo" gelungen, die Band für ein Konzert nach Coburg zu holen.Tickets sind erhältlich bei "Toxic Toast" in Coburg oder bei Tixforgigs.com . red