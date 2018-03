Pöhner will in den Landtag

Der aus Kulmbach stammende Martin Pöhner will für die FDP in den Landtag. Bei der Nominierungsversammlung der FDP in Lichtenfels wurde der 41-jährige Schulleiter des Friedrich-Rückert-Gymnasiums Ebern jetzt auf Platz 2 der oberfränkischen FDP-Liste gesetzt. Pöhner, der in seinem Wohnort Bamberg als Liberaler im Stadtrat sitzt, will sich besonders für die Bildungspolitik einsetzen. Ein Ziel sei es, die Mittelschulen wieder zu stärken und dafür zu sorgen, dass jeder Absolvent auch gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz hat. Ein wichtiges Anliegen ist ihm auch, dass der Freistaat "endlich mehr Fördergelder für die Sanierung von Schulen bereitstellt". ek