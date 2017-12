Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl steigt in der Brose-Arena

Meinungsvielfalt garantiert



mm



Von wegen langweilige Bundestagswahl! Für die Podiumsdiskussion mit sieben Direktkandidaten für den Wahlkreis Bamberg-Forchheim haben sich so viele FT-Leser angemeldet, dass die Kapazitäten im Veranstaltungsraum der Mediengruppe Oberfranken nicht mehr ausreichen. Die Veranstalter - neben dem Fränkischen Tag auch Radio Bamberg sowie die IHK, die Kreishandwerkerschaft und das Netzwerk Freie Berufe - haben sich deshalb entschieden, die Debatte am Mittwoch, 13. September, um 19 Uhr in der Business Lounge der Brose-Arena (Forchheimer Straße 15) auszurichten.Dort stehen nun genügend Sitzplätze zur Verfügung, so dass die Anmeldefrist bis Montag, 11. September, verlängert wird. Wer die Diskussion live vor Ort erleben will, meldet sich unter www.infranken.de/podiumbamberg oder unter Tel. 0951/188199 (werktags 8 bis 17 Uhr) an.Anders als beim TV-Duell zwischen der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Herausforderer Martin Schulz (SPD) werden es in der Heimstätte der Bamberger Basketballer nicht nur Nuancen sein, in denen sich die Positionen der Kandidaten voneinander unterscheiden. Denn schließlich diskutieren mit den beiden Bundestagsabgeordneten Thomas Silberhorn (CSU) und Andreas Schwarz (SPD) nicht nur zwei Vertreter der Großen Koalition miteinander, sondern die Kandidaten der Grünen (Lisa Badum), der FDP (Sebastian Körber), der Linken (David Klanke), der AfD (Jan Schiffers) und der Freien Wähler (Daniela Saiko) werden für ein ungleich breiteres Meinungsspektrum sorgen.Außerdem bietet sich für Besucher der Veranstaltung auch die Gelegenheit, die Kandidaten von ÖDP (Lucas Büchner), MLPD (Therese Gmelch) und Bayernpartei (Thomas Dotzler) kennenzulernen. Nach der von Michael Memmel (Fränkischer Tag) und Christopher Fleith (Radio Bamberg) moderierten Runde stehen alle Kandidaten auch noch für individuelle Gespräche mit den Wählern zur Verfügung.