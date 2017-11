Podiumsdiskussion in der Alten Seilerei

Der Arbeitskreis "Häusliche Gewalt" lädt am Montag, 20. November, zu einer Podiumsdiskussion mit der ehemaligen Ministerin Renate Schmidt zum Thema "Die Würde der Frau - unantastbar?!" ein. Die Veranstaltung im Rahmen des "Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen" findet um 19 Uhr in der Alten Seilerei, Raum für Kultur, Alte Seilerei 11, in Bamberg statt. Alle Interessierten sind willkommen. Der Eintritt ist frei. red