Plötzlich war der Spiegel kaputt

Ein 62-jähriger Mann war am Montag gegen 6.40 Uhr mit seinem schwarzen Ford-Transit auf der Kreisstraße von Burkheim in Richtung Spießberg unterwegs. An einer Steigung kam ihm in einer Linkskurve ein größeres Auto oder ein Kleinbus entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Am Ford-Transit wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beträgt 100 Euro. Der 62-Jährige hielt an und wartete. Sein Unfallgegner kam aber nicht zurück. Die Polizei bittet um Hinweise. pol