Plobaum wird aufgestellt

Ein Kirmeswochenende stellt die DJK Breitenbach-Mitgenfeld gemeinsam mit den Plopaaren am Samstag, 11. November, und Sonntag, 12. November, auf die Beine. Bereits am Samstag wird ab 13 Uhr der Plobaum am Sportgelände aufgestellt. Ab 19 Uhr steht Kirmestanz auf dem Programm. Der Sonntag startet um 13.30 Uhr mit dem Kirmeszug der Paare zum Bürgermeister. Zurück am Sportheim, wird um den Plobaum getanzt und der Kirmesspruch verlesen. Den Abschluss bildet ein gemütliches Beisammensein im Sportheim. Es herrscht Festbetrieb. sek