Platz für Skaterpark

Im Zuge der Förderoffensive Nordostbayern hat der Markt Tettau in den letzten Tagen das Gebäude Hauptstraße 30 in Tettau abgerissen. Für die Nachnutzung ist auf Wunsch der ortsansässigen Jugend eine Art Skaterpark angedacht. Die Baumaßnahmen werden im Jahr 2018 nach der Winterperiode beginnen. Bürgermeister Peter Ebertsch freut sich über die staatliche Zuwendung zur nachhaltigen Aufwertung der Ortsbilder. Sie ist, so Ebertsch, ein Segen für die Region. Foto: pr