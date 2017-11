Platz 3 steht schon nach 15 Sekunden fest

In Künzell bei Fulda fanden die deutschen Pokalmeisterschaften der Frauen und Männer im Judo statt. 250 Athleten trafen hier aufeinander, darunter die für die SG Eltmann in der 2. Liga startende und aus Obernburg stammende Alison Bauer. David Riedl, der ebenfalls qualifiziert war, musste kurzfristig wegen einer Schulterverletzung absagen.

Nach einem Freilos in ihrer ersten Begegnung traf Bauer im Schwergewicht auf die erfahrene Bundesligakämpferin Lisa Männche von der Homburger Turngemeinde. Dieser Kampf ging an Bauer, da Männche nach der dritten Strafe disqualifiziert wurde. Gegen Hannah Brankers vom TSV Hertha Wahlheim zeigte Bauer gute Wurfansätze, doch ihre Konkurrentin nutzte eine Unaufmerksamkeit von Bauer aus, brachte sie in die Bodenlage und gewann mit einem Haltegriff.

In der Pause baute Trainer Andre Klust Bauer wieder auf und bereitete sie auf den Kampf um Platz 3 vor. Dieser dauerte keine 15 Sekunden, als Bauer ihre Gegnerin Sandra Eckhardt vom Budokan Brandenburg mit einem Körperwurf (Tai-otoshi) zu Fall brachte und die volle Wertung Ippon zugesprochen bekam. Somit hat Bauer nicht nur die Bronzemedaille geholt, sondern auch die direkte Qualifikation für die deutschen Meisterschaften am 20./21. Januar in Stuttgart geschafft. er