Platz 3 in Nordbayern

Den dritten Platz belegte die weibliche U16-Volleyballjugend des SC Memmelsdorf bei der nordbayerischen Meisterschaft. Stark geschwächt trat sie die Fahrt in die Oberpfalz an, fehlten doch alle drei Bayernkaderspielerinnen krankheits- bzw. verletzungsbedingt. Umso mehr freut der Erfolg, denn der dritte Platz berechtigt zur Teilnahme an den bayerischen Meisterschaften, an denen die sechs besten Teams des Freistaats aufeinandertreffen. Im ersten Spiel musste sich der SCM Regenstauf knapp mit 1:2 geschlagen geben. Nach einer weiteren Niederlage gegen Ansbach und einem deutlichen Sieg gegen den TSV Rottenberg landete das Team auf Platz 3 in Gruppe A. Im Überkreuzspiel gelang der Mannschaft von Trainerin Nora Datz ein 2:0-Sieg. Anschließend musten sich die Memmelsdorferinnen abermals dem TSV Ansbach geschlagen geben. Im Spiel um Platz 3 trafen sie wiederum auf Regenstauf. Diesmal gelang dem Memmelsdorfer Team die Revanche. Den ersten Satz gewann es deutlich mit 25:16, im zweiten Satz wurde es mit 26:24 nochmals knapp: Doch der SCM jubelte über Platz 3. red

SC Memmelsdorf: Partsch, Hübner, Gleich, Neumerkel, Hoh, Dursch, Lade, Hüttner, Fleischhauer, Bäuerlein