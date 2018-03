Platz 1 sorgt beim FC für gute Stimmung

In der Jahreshauptversammlung des FC Wallenfels blickte Vorsitzender Andreas Buckreus auf das vergangene Jahr zurück.

Erwähnt wurde das in Zusammenarbeit mit dem Frankenwaldverein durchgeführte Ostereiersuchen, das Sportfest, das Schäuferlaessen zum Reformationstag, der Weihnachts- sowie der Taubenmarkt und der erst vor kurzem durchgeführte Faschingsumzug.

Die Finanzen des Vereins wurden von Kassier Roland Ring dargestellt. Nach dem finanziell schlechten Jahr 2016 konnte man 2017 wieder schwarze Zahlen schreiben, auch wenn die Einnahmen bei weitem nicht mehr das Niveau der Jahre nach dem Sportheimneubau erreichen.

Jugendleiter und Spielleiter der Seniorenmannschaften berichteten von der abgelaufenen sowie der soeben laufenden Saison. Besonders die derzeitige Tabellenführung der ersten Mannschaft sorgt derzeit für gute Stimmung. Wolfgang Köhlmann nutzte die Gelegenheit, um für die Partnerschaft mit dem Bingham Town Youth FC, dem Fußballverein aus der Wallenfelser Partnerstadt in England, zu werben. Am Freitag, 27. Juli, wird wieder ein Bus nach England aufbrechen. Es sind noch Plätze frei.

Bei den Neuwahlen wurden in ihrem Ämtern bestätigt Andreas Buckreus (Vorsitzender), Bernd Stöcker (Zweiter Vorsitzender), Josef Stöcker (geschäftsführender Vorsitzender), Roland Ring (Kassier), Sven Hofmann (Schriftführer). Der Vereinsausschuss wurde hingegen ein wenig durcheinander gewirbelt und besteht nun aus Markus Gleich, Dirk Witsch, Marco Ebert, Matthias Weiß, Sandra Behrschmidt, Daniel Richter, Andreas Gleich, Thomas Fischer, Krisz Kräußel und Matthias Zeitler.

Bei 24 Mitgliedern stand die Ehrung für 25-, 40- und 50-jährige Vereinstreue an. Davon erschienen zehn zur Jahreshauptversammlung, drei ließen sich entschuldigen. Robert Leipold wurde zum Ehrenmitglied ernannt. red