Plattenparty im Rudolf-Winkler-Haus

Am morgigen Freitag findet in Zeil eine Plattenparty zur 1000-Jahr-Feier statt. Am Plattenteller steht zunächst DJ Davincy und dann DJ Bump. Beginn ist um 21 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus. Parkmöglichkeiten sind am Tuchanger vorhanden, informieren Bastian Rößner und die "Zeiler Jugendzünder". red