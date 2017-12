Planung für zweiten Kindergarten in Dormitz

Da der bestehende Kindergarten in Dormitz an der Kleinsendelbacher Straße/Josef-Hildenbrand-Straße an seine Kapazitätsgrenze gekommen ist und Erweiterungsmöglichkeiten in der bestehenden Kita nicht mehr gegeben sind, plant nun die Gemeinde die Errichtung einer zweiten Kindertagesstätte. Sie soll an der Sebalder Straße/Veilchenweg entstehen.

Hierzu vergaben die Gemeinderäte die Planungsleistungen, auch ein Brandschutzkonzept soll erstellt werden. Zur Planung des zweigruppigen Kindergartens wurden drei Firmen angeschrieben. Das Büro Rosbigalle und Glauber gab das wirtschaftlichste Angebot ab. Zu einem Bruttoangebot in Höhe von 109.223 Euro beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Planungsleistungen und Brandschutzmaßnahmen zu vergeben.

Wie Bürgermeister Holger Bezold (FW) den Räten auf Nachfrage mitteilte, könne nur ein formeller Antrag auf Fördermittel gestellt werden, wenn die Planung sowie die ermittelten Kosten für den Neubau des zweigruppigen Kindergartens vorliegen. Es werde so geplant, dass Erweiterungen am neuen Standort möglich sind.

Wider Erwarten war es der Verwaltung nicht möglich, den Tagesordnungspunkt über die Bedarfsanerkennung für den Kindergarten beschlussfähig vorzubereiten. Die Bedarfsanerkennung bedürfe einer weiteren Klärung mit der Fachaufsichtsbehörde, erklärte Bezold.