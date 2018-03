Plätze in Ferienbetreuung

In allen Ferien



In Kooperation mit der Stadt Forchheim bietet der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB), Kreisverband Forchheim, in den Osterferien eine Ferienbetreuung in zwei Forchheimer Grundschulen - Grundschule Buckenhofen und Anna-Grundschule - an. Es sind noch Plätze frei.Die Teilnahme kostet 70 Euro pro Kind und Woche, Ausflüge und Bastelmaterial werden gesondert abgerechnet. Falls berufstätige Eltern Unterstützung bei der Betreuung ihrer Kinder während der Schulferien brauchen, ist der DKSB mit einer Ferienbetreuung für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren unterstützend zur Stelle. Qualifiziertes und erfahrenes Personal bietet laut Pressemitteilung der Stadt ein interessantes Ferienprogramm mit einer täglichen Betreuungszeit von 8 bis 16 Uhr an.Mit dem Freizeitangebot werde die Kreativität der Kinder gefördert, es richte sich nach den Bedürfnissen der Kinder. Wünsche können bei der Anmeldung angegeben werden. Die Teilnehmer sind über eine Unfall- und Haftpflichtversicherung abgesichert.Folgende Ferien werden dieses Jahr verbindlich abgedeckt: Osterferien (zwei Wochen), Pfingstferien (zwei Wochen), Sommerferien (drei bis vier Wochen: erste bis dritte Woche Grundschule Buckenhofen, erste und zweite sowie fünfte und sechste Woche Anna-Grundschule), Herbstferien (eine Woche). Bei zu geringen Anmeldezahlen behält sich der DKSB die Zusammenlegung der Gruppen an einer Schule vor.Die Anmeldung erfolgt beim Deutschen Kinderschutzbund Forchheim, Spitalstraße 2, Forchheim.Anmeldeformulare und ein Faltblatt bekommt man dort oder auf der Homepage der Stadt Forchheim unter Jugend, Bildung, Senioren und Soziales - Ferienbetreuung, Internetadresse www.forchheim.de/content/ferienbetreuung-2018 . red