Pkw mit rotem Nagellack beschmiert

Ein Unbekannter beschmierte in der Nacht auf Mittwoch in Wildflecken eine Seitenscheibe, einen Kotflügel und die hintere Stoßstange eines silberfarbenen Toyota mit rotem Nagellack. Da sich der Lack wieder entfernen ließ, entstand geringer Schaden. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09741/6060. pol