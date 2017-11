Pkw kam von der Straße ab

Etwa 200 Meter nach der Einmündung Waldberg kam am Samstag, gegen 23.30 Uhr, ein 20-jähriger Toyota-Fahrer auf der Staatsstraße 2290 zwischen Langenleiten und Stangenroth in einer Rechtskurve mit Gefälle auf nasser Straße, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab. Der Pkw kam im rechten Straßengraben total beschädigt zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. pol