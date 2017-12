Pkw in Heinrichstraße mutwillig beschädigt

Die Polizei sucht nach einer Sachbeschädigung in der Heinrichstraße Zeugen. Ein an der Post abgestellter weißer Opel wurde im Zeitraum vom 26. November, 20.30 Uhr, bis 2. Dezember, 12.30 Uhr, am linken Kotflügel sowie an der A-Säule beschädigt. Anhand des Spurenbildes scheidet ein Unfall als Ursache aus. Die Polizei geht von einer mutwilligen Beschädigung aus. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129210 zu melden.