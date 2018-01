Pkw in Brand geraten

Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei Bad Kissingen mitgeteilt, dass ein Pkw vor einer Klinik in der Bismarckstraße brennen würde. Da lediglich der Motorraum in Brand geraten war, wurde durch das Klinikpersonal der Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher gelöscht. Ermittlungen ergaben, dass sich durch Überhitzung ein Kabel selbstentzündete und den Motorraum in Brand setzte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. pol