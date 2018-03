Pkw gerät aus der Kurve und überschlägt sich

Zu einem Verkehrsunfall mit wirtschaftlichen Totalschaden ist es am Freitagmittag zwischen Nüdlingen und Münnerstadt gekommen. Ein 18-jähriger Autofahrer hatte auf der kurvenreichen Strecke von Nüdlingen in Richtung Einmündung nach Münnerstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich an der Böschung und kam auf dem Dach zum Liegen. Am Auto dürfte dabei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der 18-Jährige und sein Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon, wurden aber vorsorglich zur Untersuchung ins Kran-kenhaus nach Bad Kissingen gebracht. pol