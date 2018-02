Pkw erhielt auf Parkplatz eine Delle

Am vergangenen Freitag, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr, parkte eine 48-Jährige ihren schwarzen Pkw Ford Ecosport auf dem Norma-Parkplatz in der Hartmannstraße. In diesem Tatzeitraum wurde der Pkw auf der Beifahrerseite vorne rechts beschädigt, so dass eine Delle mit einem Durchmesser von circa 6 Zentimetern entstand. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol