Pkw angefahren und geflüchtet

Ein 28-jähriger Pkw-Besitzer parkte seinen Wagen in der Zeit von Donnerstag, 9. November, 18 Uhr auf Freitag, 10.11., 7.50 Uhr in der Kirchgasse in Hammelburg. Als er am Morgen zu seinem Pkw zurückkam, bemerkte er einen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei Hammelburg, Tel.: 09732/9060. pol