"Piratinnen" empfangen Schwabach

Nachdem die Basketballerinnen der BG Litzendorf (9.) am letzten Wochenende mit dem 72:59 beim Schlusslicht MTV München ihren ersten Sieg in der Regionalliga eingefahren haben, wartet am Sonntag (13.30 Uhr) in der Memmelsdorfer Seehofhalle mit dem Tabellenzweiten TV Schwabach die nächste schwere Aufgabe auf das Aufsteigerteam von Trainer Uwe Duckarm. Der SC Kemmern (8.) ist nicht im Einsatz.

BG Litzendorf -

TV Schwabach

Die Mittelfränkinnen mussten bisher nur eine Niederlage einstecken und gehören dank ihres ausgeglichenen, mit bundesligaerfahrenen Spielerinnen gespickten Kaders gemeinsam mit Würzburg und Marktheidenfeld zum Spitzentrio der Regionalliga. Für die Litzendorfer "Piratinnen", die nach längerem wieder weitgehend vollständig werden auflaufen können, gilt es, die zuletzt starken Leistungen zu wiederholen, um den Favoriten möglichst lange zu ärgern. Dass auch die "Großen" der Liga nicht unschlagbar sind, zeigte sich in der letzten Woche. Der bis dahin ungeschlagene Spitzenreiter aus Marktheidenfeld unterlag zweimal knapp mit jeweils zwei Zählern gegen Teams aus dem Tabellenmittelfeld, darunter beim SC Kemmern mit 59:61. cr