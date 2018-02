Piratenschiff legt an

Das Junge Theater Forchheim lädt für morgigen Sonntag, 15 Uhr, zum Kinderfasching ein. Wie jedes Jahr legt die "Freundschaft", das Piratenschiff von Käptn Kurt, wieder im Jungen Theater an, um den Kindern zu Fasching gehörig einzuheizen. Die ehemaligen Schrecken der sieben Meere plündern in allerfeinster Piratenmanier sämtliche musikalische Stilrichtungen dies- und jenseits des Rock'n'Roll. Nach dem letztjährigen Ausflug in die Wiener Klassik wird es heuer wieder maritim: Die Piraten bleiben in ihrem Element. Willkommen sind aber auch Prinzessinnen, Cowboys und alle anderen. Karten gibt es an der Tageskasse. red