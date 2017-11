Pilgertour bei Wind und Wetter in das alte protestantische Pfarrdorf

"Alles löfft (läuft) nach Strössendorf!" lautete das Motto einer "Familienwallfahrt in ökumenischer Freundschaft", zu der die katholische Pfarrgemeinde Altenkunstadt aus Anlass des Reformationsjubiläums « aufgerufen hatte. Sturm und Regen sorgten dafür, dass die Teilnehmerzahl sich in Grenzen hielt.

Für die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die Wind und Wetter trotzten, wurde die Pilgertour in das alte protestantische Pfarrdorf zu einem spirituellen wie auch informativen Gemeinschaftserlebnis. Pastoralreferentin Birgit Janson hatte die Wallfahrt perfekt organisiert. Für den naturkundlichen Teil war der Woffendorfer Förster Ludwig Winkler zuständig.

Nach einer meditativen Einstimmung am Wanderparkplatz bei Spiesberg marschierten die Pilger in Richtung Zeublitz. Fasziniert bestaunten sie die 16 Meter hohe Eiche oberhalb des Dorfes, die einem Naturdenkmal gleichkommt. Der komplett hohle Stamm hat einen Umfang von fast acht Metern. "Im Volksmund wird der mehrere Jahrhunderte alte Baum ,Ludereiche‘ genannt", berichtete Förster Ludwig Winkler. Der Beiname rühre vermutlich von einem sogenannten Luderplatz her, der dem Anlocken von Raubwild diente. In einem Waldgebiet in der Nähe des 437 Meter hohen Külmitz erläuterte Winkler, warum Aufforstung und Waldpflege so wichtig sind. Er zeigte den Wallfahrern eines der letzten noch bewirtschafteten "Heppenhölzer". Eichen und Hainbuchen seien früher alle 30 Jahre mit der "Heppe", einem Hauwerkzeug, auf den "Stock gesetzt" worden. Der Külmitz - die Endung "itz" weist auf den slawischen Ursprung des Bergnamens hin - wurde Winkler zufolge im letzten Jahrhundert in ein reines Nadelholzgebiet umgewandelt.

Auf verwachsenen Wegen erreichten die Pilger die Familiengruft der Freiherren von Schaumberg, die bis 1858 in Strössendorf residierten. Ein Denkmal, das nach Ansicht der Wallfahrer unbedingt freigelegt und gesichert werden sollte. Am Mainufer entlang marschierten die Teilnehmer durch den Schlosspark zum Strössendorfer Schloss, wo sie von der Verwalterfamilie mit einer Laterne empfangen wurden. Die Wallfahrer besichtigten die im 18. Jahrhundert errichtete Schlosskapelle. Es dunkelte bereits, als die Pilger sich zu einer Andacht in der Sankt-Katharina-Kirche versammelten. bkl