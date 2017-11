Pilgerkirche steht heute in Wohnau

"Ich bin da, habe Zeit und höre zu" - unter diesem Motto lädt Pastoralreferent Volker Krieger alle Interessierten zur Begegnung in die Pilgerkirche ein. Sie steht heute von 15 bis 18.30 Uhr an der Kirche in Wohnau. Um 18 Uhr beten die Gläubigen für den Frieden in der Welt. Weitere Informationen gibt es unter www.pilger-kirche-unterwegs.de