Pietz eilt von der Bütt ans Geburtstagstelefon

Karl-Heinz Hofmann



Pressigs Bürgermeister Hans Pietz freute sich gestern über zahlreiche Glückwünsche zu seinem 60. Geburtstag. Viele Gratulanten aus Politik, Wirtschaft, Behörden, Banken, örtlichen Vereinen, Sozialverbänden und Schulen sowie der Kirchen gratuliertem ihrem Gemeindeoberhaupt.



Waldarbeit als "Therapie"

Auch viele Ehrengäste, unter ihnen Landrat Klaus Löffler sowie der Bezirks- und Kreisvorsitzende des Bayerischen Gemeindetags, Weißenbrunns Bürgermeister Egon Herrmann, der im Namen der fast vollständig erschienen Bürgermeister aus dem Landkreis Kronach gratulierte. Im Namen des Marktes Pressig sprach Pietz' Bürgermeisterkollege Wolfgang Förtsch Glück- und Segenswünsche aus. Er hob das unermüdliche Engagement Pietz' für seine Gemeinde hervor. Neben seiner kommunalpolitischen Kompetenz und seinem Einsatzwillen zeichneten ihn seine Menschlichkeit, Freundlichkeit und seine Sozialkompetenz aus. In seiner fast zehnjährigen Amtszeit sei Pietz ein wichtiger Teil in der Entwicklung der Marktgemeinde gewesen und stets ein beliebter Bürgermeister "zum Anfassen".

Die Angehörigen aller Fraktionen schenkten ihrem Gemeindeoberhaupt augenzwinkernd eine "Therapie" in Form von Waldarbeit im Brauersdorfer Wald, zu schenken so die Schenker. Pietz selbst wünscht sich (auch nachträglich) statt Geschenken eine Spende zugunsten des Jugendzeltplatzes Rothenkirchen. Das Spendenkonto bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach lautet: DE 64771500000570111427, Verwendungszweck "Spende für Jugendzeltplatz".