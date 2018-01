Pflegerinnen geehrt und in den Ruhestand verabschiedet

Für insgesamt 350 Jahre Dienst im Klinikum Forchheim wurden zwölf Mitarbeiter geehrt. Zwei langjährige Mitarbeiterinnen wurden in den Ruhestand verabschiedet.

Krankenhausdirektor Sven Oelkers hob in seiner Dankesrede hervor, dass es nicht selbstverständlich sei, einem Arbeitgeber in einer schnelllebigen Zeit so lange treu zu sein. Er unterstrich: "Sie tragen das Wissen des Unternehmens in sich und geben es an die Jüngeren weiter." Margit Hallmann, stellvertretende Krankenhausdirektorin, wählte für ihre Laudatio ein Zitat vom Autobauer Henry Ford: "Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ein Fortschritt, zusammenarbeiten ein Erfolg."

Hallmann sah in der langen Betriebszugehörigkeit eine Auszeichnung für das Klinikum, da es für ein angenehmes Betriebsklima und einen guten Zusammenhalt spreche. Sie würdigte die Fachkompetenz und Freundlichkeit der Geehrten gegenüber den Patienten. Daher werde bei Umfragen neben der medizinischen und pflegerischen Versorgung auch stets die angenehme Atmosphäre im Klinikum betont. Auch Schwester Gabriele Gärtner wünschte im Namen des Personalrates alles Gute und viel Gesundheit. Für das 40-jährige Dienstzeit wurden Monika Nagengast, Christine Betz, Rita Sell und Christa Stiller mit einer Urkunde des Freistaates Bayern, einem Geldbetrag, Pralinen und Blumen geehrt. Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit erhielten Ilona Eberwein, Silvia Kraus, Anja Schwarzmann, Reinhold Dittrich, Radojka Neubauer, Kerstin Lindenberger, Petra Backer und Herwig Assländer Auszeichnungen. Nach 44 Jahre Arbeit für das Klinikum wurde Monika Kraus in den Ruhestand verabschiedet. Anna Rußler tritt nach 46 Jahren in den Ruhestand. red