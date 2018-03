sek



Die Pflanzung von Waldbäumen ist ein sensibles Handwerk, das gelernt sein will. Hierbei gibt es sehr viel zu beachten: Welche Geräte sind für welche Pflanzen geeignet? Welche Fehler sind bei der Pflanzung möglich und wie wirken sich diese aus?Ebenso wichtig wie die Pflanzung ist der Schutz der Pflanzen.Auf einer kostenlosen Pflanzschulung für Waldbesitzer am Freitag, 23. März, von 14 bis etwa 17 Uhr lernen die Teilnehmer die meisten gängigen Pflanzverfahren sowie Verbiss- und Fegeschutzmethoden kennen. Treffpunkt ist der Parkplatz Dreikantstein zwischen Bad Kissingen und dem Klaushof. Veranstalter sind das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt a. d. Saale und die Forstbetriebsgemeinschaft Rhön-Saale. Um telefonische Anmeldung unter Tel.: 0151/ 625 189 35 oder per E-Mail: fbg-rhoen-saale@gmx.de wird gebeten.