Pflanzschulung für Waldbesitzer

Am Samstag, 11. November, um 9 Uhr findet eine Pflanzschulung mit Forstwirtschaftsmeister Marcus Weigel für den Bereich Jura statt. Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Erlacher Kapelle (zwischen Weismain und Kaspauer). Eingeladen sind alle Waldbesitzer. red