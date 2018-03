Pflanze angezündet an der Hausfassade

Brandschaden war am Montag an einer Fassade eines Wohnanwesens in der Unteren Kellerstraße festgestellt worden. Scheinbar hatte ein bislang Unbekannter versucht, eine Pflanze an der Fassade anzuzünden. Die Gründe hierfür sind bislang unklar. An der Fassade entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Hinweise auf den Unbekannten werden bei der Polizeiinspektion Forchheim entgegengenommen.