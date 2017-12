Schwer verletzt wurde ein Ehepaar bei einem Unfall mit ihrer Kutsche bei Bergrheinfeld. Der 79-Jährige und seine 77-jährige Ehefrau erlitten dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Schweinfurt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die beiden Senioren mit einer Pferdekutsche unterwegs. Nachdem sie an einem Traktor vorbeigefahren sind, schreckten die Pferde plötzlich auf und rannten in eine Hecke. Dabei kippte die Kutsche zur Seite.



Lebensgefährlich verletzt

Die beiden Insassen wurden lebensgefährlich verletzt und nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Unfallermittlungen führt die Schweinfurter Polizei. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. pol