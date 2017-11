Pfarrvikar spricht über Sex

Pfarrvikar Gerhard Pfenning hat mit der Kirmesjugend Modlos wie auch in Breitenbach und Mitgenfeld die Kirchweih-Gottesdienste vorbereitet. Am Samstag, 11. November, um 18 Uhr in Modlos und am Sonntag, 12. November, um 10 Uhr in der katholischen Kirche in Breitenbach werden die Gottesdienste gefeiert, bei denen sich die Kirmesjugend einbringen wird. Pfarrvikar Pfennig möchte in seiner Predigt ein heißes Eisen anpacken: Katholische Jugend im Spagat zwischen Beziehung, Liebe und Sexualität. uli