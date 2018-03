Pfarrgemeinderäte arbeiten enger zusammen

Erstmals trafen sich alle Pfarrgemeinderats-Gremien der Pfarrei St. Maria Magdalena zu einer gemeinsamen konstituierenden Sitzung im Münnerstädter Pfarrheim. Pater Markus Reis begründete diese Entscheidung mit der Fülle an Terminen in der ohnehin kurzen, arbeitsreichen Fastenzeit.

Aber er geht auch davon aus, dass die Pfarrgemeinderäte durch die geplanten größeren pastoralen Einheiten künftig ohnehin enger zusammenrücken und zusammenarbeiten werden. So sei bereits jetzt der Gemeinsame Ausschuss, dem alle Pfarrgemeinderäte Delegierte entsenden, ein wichtiges Gremium, meinte P. Markus Reis.

Zur Pfarrei Münnerstadt gehören die Katholiken aus der Kernstadt sowie aus Althausen, Brünn, Burghausen und Reichenbach. In der konstituierenden Sitzung wählten die Gremien ihre Vorsitzenden und die Delegierten für den Gemeinsamen Ausschuss und den Dekanatsrat.



Pfarrgemeinderat Münnerstadt

Vorsitzende: Ulrike Jira; Stellvertretende Vorsitzende: Monika Grim, Schriftführerin Heike Beudert. Weitere Mitglieder des Gremiums sind Rita Balthasar, Elisabeth Düring, Gertrud Happel de Carbonero, Ines Haupt, Inge Kirch, Christine Neely und Edeltraud Seit. Delegierte: Gemeinsamer Ausschuss: Inge Kirch, Rita Balthasar; Dekanatsrat: Ulrike Jira; Vertretung variabel. Sachbereiche/Arbeitskreise: Ökumene: Monika Grim, Christine Neely; Schöpfung bewahren: Elisabeth Düring; Sternsinger/Mission: Rita Balthasar; Senioren: Inge Kirch, Ines Haupt; Öffentlichkeitsarbeit: Heike Beudert.



Pfarrgemeinderat Althausen:

Vorsitzende: Tamara Bach; stellvertretende Vorsitzende Magda Wackenreuter; Schriftführerin: Conny Bulheller. Weitere Mitglieder des Pfarrgemeinderates sind Diana Brust, Margit Brust. Delegierte sind: Dekanatsrat: Margit Brust; Gemeinsamer Ausschuss: Tamara Bach, Magda Wackenreuter.



Pfarrgemeinderat Brünn:

Mitglieder: Rainer Betz, Harald Büttner, Manuela Fleischmann, Christian Pfennig.Gemeinsamer Ausschuss: Manuela Fleischmann, Christian Pfennig. Der/die Vorsitzende wird noch gewählt.



Pfarrgemeinderat Burghausen

Vorsitzender: Erwin Wolf, Schriftführerin: Verena Katzenberger.Weitere Mitglieder: Anita Helbig, Rainer Meth, Marianne Reuscher.

Delegierte: Gemeinsamer Ausschuss: Messnerin Sieglinde Schmitt, Annette Schmitt (Kirchenverwaltung).



Pfarrgemeinderat Reichenbach

Vorsitzender: Claus Schmitt; Schriftführerin Gunda Tüchert.Weitere Mitglieder: Werner Bötsch, Andreas Köberlein, Esther Mahr, Mechtild Seith, Monika Nöth.

Delegierte für den Gemeinsamen Ausschuss und den Dekanatsrat sind Werner Bötsch, Claus Schmitt.