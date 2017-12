Pfarrer Reinhard gestorben

Im Alter von 85 Jahren ist am Dienstag, 24. Oktober, Pfarrer i. R. Anton Reinhard, langjähriger Pfarrer von Burkardroth, gestorben. Bischof Dr. Julius Döpfner weihte den am 29. September 1928 in Greßhausen (Landkreis Haßberge) geborenen Reinhard am 30. November 1952 in Würzburg zum Priester. Danach war Reinhard Kaplan in Mömbris, Kirchlauter und Würzburg-Sankt Josef sowie Kuratus in Röttbach. Von 1961 bis 1971 wirkte er als Pfarrer in Aidhausen.

1971 wechselte er als Pfarrer nach Burkardroth, wo er bis 2001 wirkte. Knapp zwei Jahrzehnte war er dort auch Schulbeauftragter des Dekanats Bad Kissingen. Seit Februar 2001 verbrachte Reinhard seinen Ruhestand in Untertheres.

Regionale Bekanntheit erlangte er durch seine historischen Forschungen. Intensiv setzte sich Anton Reinhard mit der Geschichte des Minnesängers Otto von Botenlauben und dessen Frau Beatrix sowie der Zisterzienserinnenabtei Frauenroth auseinander.

Reinhard gelang es, die Pergament-Handschrift des Frauenrother Graduale zu erforschen, dessen Alter er auf die Zeit vor 1317 festlegen konnte.

1992 ernannte ihn die politische Gemeinde Burkardroth zum Ehrenbürger. Der Landkreis Bad Kissingen verlieh ihm den Kultur-Ehrenpreis.

Der Verstorbene wird am Samstag, 28. Oktober, um 10 Uhr auf dem Friedhof in Untertheres beigesetzt, anschließend wird das Requiem gefeiert. pow