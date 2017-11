Pfarrer Leo Brand bekommt neue Aufgabe

Leo Brand (61), der frühere Pfarrer von Trossenfurt und Oberschleichach und aktuelle Leiter der Pfarreiengemeinschaft "Heiliger Jakobus, Karlburg", wird zum 1. September 2018 Leiter der Pfarreiengemeinschaft "Um den Michaelsberg, Heustreu". Darauf weist das Bistum Würzburg hin.

Leo Brand wurde 1956 in Schweinfurt geboren. Er studierte Theologie in Würzburg und Passau. In seiner Heimatgemeinde Ramsthal empfing er 1986 die Priesterweihe. 1990 ernannte ihn Bischof Scheele zum Pfarrer von Oberschleichach sowie Kuratus von Trossenfurt. Im Jahr 2000 wechselte Brand als Pfarrer nach Karlburg, Wiesenfeld, Rohrbach in die 2002 errichtete Pfarreiengemeinschaft "Heiliger Jakobus". pow