Pfarrer, die NS-Täter waren: Wie geht die evangelische Kirche mit diesem Teil ihrer Geschichte um? In einer Diskussionsrunde am Dienstag, 21. November, gehen Kirchenrat Björn Mensing, Pfarrer und Historiker aus Dachau, die Journalistin Marion Krüger-Hundrup, die sich aktuell intensiv mit diesem Thema in Bezug auf Bamberg beschäftigt, Dekan Hans-Martin Lechner und Pfarrerin Anette Simojoki als Moderatorin kritisch dieser Frage nach. Die Veranstaltung

ist eine Kooperation des Evangelischen Bildungswerks Bamberg mit der Erlöserkirche Bamberg. Beginn ist um 19 Uhr im Gemeindezentrum der Erlöserkirche (Zugang über die Hopfferstraße). red