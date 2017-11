Pfarrei sucht Könige und Krippenspieler

Wie die Pfarrei St.Kilian in Bad Staffelstein mitteilt, findet der Seelsorgebereichstag am Samstag, 18. November, von 9 bis 15 Uhr in Vierzehnheiligen im Konradsaal statt. Anmeldungen sind bis heutigen Montag, 13. November, in den Pfarrbüros oder per E-Mail an st-kilian.staffelstein@erzbistum-bamberg.de möglich.

Die Bad Staffelsteiner Erstkommunionkinder sind bereits am Freitag, 17. November, um 15 Uhr in den Pfarrgarten (Eingang neben der Kaplanei) zum Feldbereiten eingeladen. Bitte Hacke/Spaten, gute Laune und Kleidung, die schmutzig werden darf, mitbringen.



Diskussion über Ökumene

Ebenfalls am Freitag ist um 19 Uhr Gottesdienst zum Volkstrauertag in Unterzettlitz, am Samstag, 18. November, ist er um 19 Uhr in Reundorf. Die Beichtgelegenheit am Samstag entfällt.

? Die Kollekte in den Gottesdiensten am nächsten Sonntag, dem Diasporasonntag am 19. November, ist für das Bonifatiuswerk bestimmt.

? Der Förderverein "Alte Schule Loffeld" lädt ebenfalls am Sonntag, 19. November, um 18 Uhr in die Pfarrkirche St. Kilian Bad Staffelstein zum außergewöhnlichen Barock-Konzert mit dem Ensemble "Concerto Anitquato" aus Japan ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

? Im Rahmen der Katholischen Erwachsenenbildung lädt die Kolpingfamilie ein zu einem Diskussionsabend ins evangelische Gemeindehaus. Dabei geht es um die Frage: "Hat das Jahr 2017 Auswirkungen auf die Ökumene?".

Am Dienstag, 28. November, wollen Katholiken und Protestanten gemeinsam um 20 Uhr mit Josef Gründel, dem Ökumenebeauftragten der Erzdiözese Bamberg, Pfarrer Matthias Hagen und Pfarrer Georg Birkel versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Dazu sind alle katholischen und evangelischen Gemeindemitglieder eingeladen.

"Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit" - Unter diesem Motto der Sternsinger-Aktion 2018, die am 6. und 7. Januar stattfindet, sucht die Pfarrei wieder Könige und Leiter, die an dieser Aktion teilnehmen wollen. Infozettel und Anmeldungen liegen am Schriftenstand und der Sakristei aus.

Der Einkehrtag des Katholischen Frauenbundes findet am Buß- und Bettag, 22. November, im Kloster Kirchschletten statt. Mutter Mechthild, die Äbtissin des Klosters, lädt dort zu einem Vortrag "Der Heilige Benedikt, Patron Europas" ein. Eine gemeinsame Andacht und ein geselliges Kaffeetrinken gehören ebenfalls zum Programm. Anders als im Kiliansboten angegeben ist die Abfahrt des Busses um 13.30 Uhr am Parkplatz an der Adam-Riese-Halle. Anmeldungen sind bei Renate Brechtel, Telefon 09573/6455, möglich.

?

Treffen in der Kaplanei

Alle Kinder, die beim Krippenspiel am Heiligen Abend in der Krippenfeier um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian in Bad Staffelstein mitspielen möchten, sind zum ersten Treffen eingeladen. Es findet am Mittwoch, 22. November, um 9 Uhr in der Kaplanei (neben der Pfarrkirche St. Kilian in Bad Staffelstein) statt. Die Kinder, die an diesem Termin keine Zeit haben, aber mitspielen möchten, können sich bei Sabine Scheer, Telefon 331147 melden. red