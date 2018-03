Pfarrei St. Kilian lädt zur Spätschicht

Die Pfarrei St. Kilian lädt am heutigen Freitag zur Spätschicht "Denk an dich und lass den Rest mal ruhen!" ein. Dabei besteht die Möglichkeit, bei Musik mit der Band Band Viels@itig innezuhalten und nachzudenken. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Annakapelle, Bamberger Straße 7. red