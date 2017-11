Pfarrei hat neue "Minis"

Im Kirchweihgottesdienst in Oberschleichach gab es am Sonntag besonderen Grund zur Freude. Pfarrvikar Michael Weck hat acht neue Ministranten in ihren Dienst eingeführt. Nach der Erstkommunion entschieden sich Emily Kraus, Wayne Eichhorn, Hanna Neumann, Angelina Eichhorn und Lea Wolter aus Neuschleichach, Raffael Smuda und Johanna Putzka aus Oberschleichach sowie Noah Partosch aus Unterschleichach für den Dienst am Altar. sw