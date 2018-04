Pfarrei Haßfurt lädt zum "Hoffnungsweg" ein

In der Pfarrei St. Kilian Haßfurt findet am Samstag, 7. April, ein gemeinsamer "Hoffnungsweg mit dem Auferstandenen" statt. Er beginnt um 6 Uhr in der Kirche im Stadtteil Prappach. Anschließend führt der Weg nach Augsfeld. Dort wird in der Kirche ab 7.15 Uhr ein Gottesdienst abgehalten. Nach dem Gottesdienst laufen die Gläubigen nach Haßfurt, wo in der Stadtpfarrkirche der Abschluss stattfindet. Anschließend ist gemeinsames Frühstück im Haßfurter Pfarrheim. Die Pfarrei freut sich besonders über die Teilnahme von Musikanten, teilt Diakon Manfred Griebel mit. red