Pfarrei geht auf eine Studienreise nach Israel

Die Pfarrei Untersteinach bietet in den Pfingstferien 2018 eine neuntägige Studienreise nach Israel an. Die geistliche Reisebegleitung hat Pfarrer Wolfgang Oertel. Ein Infoabend mit Bilderpräsentation findet am Dienstag, 21.November, um 19.30 Uhr im Kantorat Untersteinach, Kirchplatz 4, statt. Anmeldeschluss ist 5. Februar 2018 im Pfarramt Untersteinach, Tel. 09225/208 red